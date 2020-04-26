شكرا لقرائتكم خبر عن مطبات الأهلي والزمالك بصفقات الصيف.. صن داونز يصدم الأحمر.. وبيراميدز يرفض عرض الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، تعثرا في مفاوضاتهما مع الأهداف المطلوبة لتدعيم صفوف الفريقين في الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء فيما يخص اللاعبين المحليين أو الأجانب، حيث تلقى مسئولو القطبين صدمة، بشأن المفاوضات مع الأندية المالكة لحقوق بيع اللاعبين المستهدفين، لحل الثغرات الموجودة في صفوف القطبين.

وهناك أكثر من صفقة حاول مسئولو الأهلي والزمالك حسمها مبكرا ولكن المفاوضات تعثرت بسبب اشتراطات أندية اللاعبين المطلوبين، أو إغلاق الباب للتفاوض حول اللاعبين المطلولين للتعاقد وتدعيم صفوف القطبين.

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وتلقى مسئولو الأهلي ترشيحا من أحد وكلاء اللاعبين من اجل العاقد مع الجناح الإكوادوري كارلوس جارسيس لاعب فريق دلفين الإكوادوري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتباره من المراكز المطلوبة في صفوف الأهلي.

ويرغب الأهلي في تعويض رحيل رمضان صبحي المتوقع عن القلعة الحمراء في الصيف المقبل، في ظل رغبة اللاعب في العودة إلى أوروبا لاستكمال رحلته الاحترافية، خاصة مع وجود اهتمام من أكثر من نادي أوروبي بضم اللاعبن خاصة أندية الدوري الإيطالي.

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ويمتد عقد جارسيس مع نادي دلفين حتى ديسمبر من العام الحالي 2020، أي أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وقد يتمكن مسئولي القلعة الحمراء من شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب مع ناديه إذا رغب في استقدامه.