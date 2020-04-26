شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يوضح حقيقة خناقة السوبر بسبب التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، الاتهامات التى أسندها له أحمد شوبير عن الخلاف بينه وبين الدكتور سحر عبد الحق عضوة اللجنة الخماسية، بسبب طريقة توزيع تذاكر السوبر المصري.

وتابع فضل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية أون سبورت، اليوم الأحد، أن العلاقة بينه وبين سحر عبد الحق مميزة للغاية وأن الاتحاد المصري حصل على نسبته من تذاكر مباراة السوبر وتم توزيعها على الأعضاء بالتساوى، وغير صحيح خلافه معها على توزيع التذاكر.

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وقال فضل إن المتداول والشائع غير الحقيقي، موضحا أنه يتميز بالجرأة والمواجهة وهذه طبيعته. وكان فضل قد قال في تصريحات سابقة قبل أيام إن اتحاد الكرة مستعد لاستئناف نشاط الكرة المصرية والدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد فضل لدينا استعداد لاستئناف الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز، بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد. وأضاف فضل: اتحاد الكرة جاهز بملف استئناف الدوري منذ أسبوعين، ولكن لا أحد يعرف ماذا يحدث غدا.

تابع محمد فضل أن صحة الإنسان هي الأهم، لكن إذا طلب عودة صناعة كرة القدم فإننا جاهزون بالملف، مضيفا: القرار سيادي، لا يمكن أن نتدخل به، أما بشأن آلية تجهيز الأندية بالتأكيد سيكون القرار جماعيا لمصلحة الجميع.