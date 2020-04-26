شكرا لقرائتكم خبر عن من كان الأحق فى أزمة جوزيه والحضرى؟.. شوبير يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى السابق، عن أزمة البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للفريق الأحمر وعصام الحضرى حارس مرمى المنتخب.

وفوجئ شوبير بضيفه مفيد فوزى فى أولى حلقات برنامجه "الوش التاني" عبر إذاعة أون سبورت إف إم يباغته بالعديد من الأسئلة على الهواء، وسأل مفيد فوزى عن أزمة الحارس والمدرب البرتغالى، وهل كان الحضرى على حق، ليرد شوبير بأن جوزيه من كان على حق فى استيائه من الحارس الذى هرب من ناديه ليحترف فى سويسرا.

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واختار شوبير عبد الله السعيد كأفضل لاعب فى الدورى المصرى حاليًا، والذى يعد "فاكهة الدورى"، كما أشاد بمحمد الشناوى حارس مرمى الأهلى مؤكدًا أنه من أفضل الحراس على الساحة الرياضية حاليًا.

وكان أحمد شوبير طالب بفتح الملاعب خلال الفترة المقبلة للاعبين لخوض التدريبات مع أخذ الإجراءات الصحية الكاملة مثلما فعلت بعض الأندية حول العالم، قائلاً، "دلوقتى العالم كله بيتعامل مع الوضع الحالى بالتعايش مع فيروس كورونا وكل التوقعات بتقول إنه هيستمر لفترة، أرى أن مفيش مشكلة لفتح الملاعب لتدريبات اللاعبين مع أخذ الإجراءات الصحية الكاملة مثلما فعلت بعض الأندية حول العالم".

وأضاف شوبير، "مستحيل عودة النشاط فى شهر يونيو المقبل، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة اليوم، بمد تعليق النشاط الرياضى حتى شهر منتصف شهر مايو المقبل"، متابعاً "الأندية ستحتاج فترة إعداد ما لا يقل عن شهر، لذلك ستكون عودة الدورى فى يونيو ولذلك يجب عودة اللاعبين للتدريبات بداية من اول اسبوع رمضان".