شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يتابع تطورات عودة الدوري مع اتحاد الكرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو النادى الأهلى خط اتصالات مع نظرائهم فى اتحاد الكرة لمعرفة تطورات بطولة الدورى وإمكانية عودتها بعد تجميدها مؤخراً، على خلفية "جائحة" كورونا التى تجتاح العالم كله حالياً.

وتشهد الفترة الحالية جدلاً بشأن مصير بطولة الدورى، إذ تُطالب بعض الأندية بإلغائها بدعوى عدم وجود وقت لاستئنافها، بعكس الحال مع أندية أخرى، وفى مقدمتها الأهلى الذى يرفض فكرة إلغاء المسابقة ويُصر على استكمالها.

ويُتابع مسئولو الأهلى مع الجبلاية تطورات الدورى فى ظل رغبة دول أوروبية كُبرى عودة البطولات المحلية رغم مٌعاناتها من وباء "كورونا"، وهو ما فتح باب الأمل أمام الدورى المصرى للعودة مرة أخرى.

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على صعيد متصل، أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة مستعد لاستئناف نشاط الكرة المصرية والدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد فضل فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور الثالثة" فى قناة أون تايم سبورت 2 ، لدينا استعداد لاستئناف الموسم الحالى من مسابقة الدورى الممتاز، بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فضل، اتحاد الكرة جاهز بملف استئناف الدورى منذ أسبوعين، ولكن لا أحد يعرف ماذا يحدث غدا.

وأكد محمد فضل أن صحة الإنسان هى الأهم، لكن إذا طلب عودة صناعة كرة القدم فإننا جاهزون بالملف، مضيفا: القرار سيادي، لا يمكن أن نتدخل به، أما بشأن آلية تجهيز الأندية بالتأكيد سيكون القرار جماعيا لمصلحة الجميع.