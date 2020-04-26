شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: أشجع ريال مدريد.. وحبى لليفربول بسبب محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى وزير والشباب الرياضة، إنه يشجع عالميًا فريق ريال مدريد الإسبانى مع نجله ولكن تشجيعه ليفربول الإنجليزى جاء مؤخرا بسبب الدولى المصرى محمد صلاح نجم الفريق الإنجليزى.

فيما روى الدكتور أشرف صبحى تفاصيله اليومية التى يحرص على فعلها أثناء شهر رمضان، وكذلك عاداته اليومية فى ظل فترة الحظر خلال الفترة الحالية، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشى فيروس كورونا، ومن بينها تعليق منافسات كرة القدم والأنشطة الرياضة بصفة عامة، لتجنب خطر الفيروس الذى تسبب فى تعليقات الدوريات فى الكثير من الدول.

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وأكد الدكتور أشرف صبحى، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة اليوم، أنه لا يمتلك العديد من الصداقات والعلاقات الكثيرة من خارج الوسط الرياضى، مشددًا على إنه يسعى لأن تكون علاقته الاجتماعية متوازنة مع الجميع، أشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه لم يتمكن من حضور الإفطار فى أول أيام شهر رمضان مع عائلته بسبب التزامه بالحظر الذى فرضته الدولة، مضيفًا: "أحب القيام بالكثير من الأعمال فى المنزل، وأحب عمل الكثير من الأكل داخل المطبخ".

وأضاف صبحي أنه تعلم طهى الطعام من خلال تواجده خارج مصر فى الغربة أثناء انشغاله بدراسة الدكتوراه والمناقشة، قائلاً: "أتميز بعمل جميع المأكولات السمكية بجميع الأنواع، وكذلك عمل السلطة"، موضحًا: "أحب عمل طبق السلطة اليومى خلال شهر رمضان، وأحب أيضًا اللبن بالبلح"، وعن طقوسه وقت الإفطار فى رمضان قال: "بعد عمل طبق السلطة واللبن بالبلح، أقوم بأداء صلاة المغرب ثم أعود لاستكمال الإفطار".

يذكر أن وزارة الرياضة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، ومن بينها إغلاق الأندية ومراكز الشباب وتعليق النشاط الرياضى، فيما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم مد فترة تعليق منافسات الدورى الممتاز حتى نهاية شهر أبريل الجارى، قابلة للتجديد وفقًا للمستجدات الحالية، لتجنب انتشار الفيروس.