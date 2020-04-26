شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستعين بالدوري الإنجليزي لتطوير اللائحة والناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان مسئولو اللجنة الخماسية بلائحة الدورى الإنجليزى لتطوير مسابقات الناشئين فى الموسم المقبل للدورى المصرى، بالإضافة إلى شروط المسابقات الموجودة فى الدورى الإنجليزى وكيفية انتظام المسابقة من أجل وضعها فى لائحة النظام الأساسى التى يتم التجهيز لها حاليا من قبل مسئولى اللجنة الخماسية والاتحاد الدولى "فيفا" وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.

ويحرص الثنائى محمد فضل وأحمد عبدالله، عضوا اللجنة الخماسية بالجبلاية، على الاستعانة بالنسخة الأصلية للائحة الدورى الإنجليزى وأيضا لائحة "فيفا" باللغة الإنجليزية من أجل الحصول على أفضل البنود منها ووضعها فى لائحة الاتحاد المصرى والعمل على تطوير كرة القدم فى مصر.

من ناحية أخرى، يواصل اتحاد الكرة اليوم صرف مستحقات لأندية القسم الثانى والثالث والبالغ 50 ألف جنيه لكل ناد، حيث تم الاتفاق على تقسيم المناطق للحصول على الدعم وإرسال كشوف بأسماء المناطق والأيام التى يتم الصرف فيها، حيث يشهد اليوم صرف الدعم لـ16 ناديا من الإسكندرية.

قرر اتحاد الكرة استبعاد مراكز الشباب من الدعم الذى تم صرفه بدءًا من اليوم والذى بلغ ٥٠ ألف جنيه لكل نادى من أندية القسم الثانى والثالث.