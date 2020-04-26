شكرا لقرائتكم خبر عن طقوس عبد الحميد بسيونى فى رمضان: ختم القرآن وزينة البيت والأرز المعمر على الفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الحميد بسيونى، نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لفريق طلائع الجيش، عن طقوسه المعتاد أن يفعلها فى شهر رمشان المبارك، سواء الدينية أو الاجتماعية أو الغذائية.

وقال عبد الحميد بسيونى لليوم السابع، إن تناول الأرز المعمر وطاجن التورلى أهم وجبة بالنسبة له على مائدة الإفطار، فضلا عن ختم القرآن وصلاة التراويج.

وأشار عبد الحميد إلى أنه يحرص على تعليق زينة المنزل والفوانيس، خاصة التى تحمل الأشكال القديمة.

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ويبدو أن هذا العام لكل منا طقوس لم يستطع البعض أن يقوم بها من أجل حماية وصحة المواطنين لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.