شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف راتب شهر لعمال وأمن القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فى الساعات الماضية، راتب شهر لعمال وأفراد الأمن بالقلعة البيضاء، فى إطار تحركات إدارة الزمالك لمواصلة العمل فى كافة الملفات رغم إيقاف النشاط الرياضى.

ويحرص رئيس الزمالك على متابعة الأحوال داخل مقر الزمالك الذى تم إغلاقه فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا ولكن يسعى مسؤولو النادى الأبيض على العمل على تطهيره وتعقيمه بشكل مستمر.

فيما قرر مسؤولو نادى الزمالك تأجيل حسم ملف تمديد عقود عدد من لاعبى الفريق فى الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضى فى البلاد، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تشهدها البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا وجاء تأجيل مسؤولى الزمالك لذلك الملف بعدما قامت إدارة النادى من قبل بتمديد عقد محمود علاء مدافع الفريق ووقع اللاعب على عقود مع النادى حتى موسم 2024.

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وكان الزمالك يخطط لتمديد وتعديل عقود عدد من لاعبيه، أمثال عبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى بخلاف التجديد لحازم إمام ظهير أيمن الفريق، إلا أن توقف النشاط الرياضى فى الوقت الحالى حال دون ذلك.

فيما لجأ الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث طلب بإنشاء مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب" للاعبين، حتى يتابع كل مدرب بالجهاز المعاون مجموعة من اللاعبين.

ويحرص لاعبو الزمالك على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، عبر ذلك التطبيق للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعدًا فى أى وقت لعودة النشاط الكروى مجددًا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.