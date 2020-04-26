شكرا لقرائتكم خبر عن قضاة الملاعب فى رمضان.. سمير عثمان يكشف أسرار مغامراته الأفريقية وحب ورق العنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدولى المصرى سمير عثمان، الحكم السابق، كواليس مغامراته الرمضانية فى المباريات التى تولى قيادتها خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد عثمان، فى تصريحات خاصة، أن وباء كورونا أثر على الكثير من العادات التى كان يحرص الدولى المصرى على اتباعها خلال الشهر الفصيل، وجاء رد سمير عثمان على تساؤلات الخليج 365 كالتالي:

ما هى أصعب مباراة خضتها فى رمضان؟

من أصعب المباريات التى خضتها فى رمضان كانت فى كأس العالم العسكرية لمنتخب البرازيل وقطر، لأن المباراة كانت فى التاسعة صباحاً فى الهند وكان صعب جداً أن أبدأ يوم صيام بمباراة.

وماذا عن أفريقيا؟

ومن أصعب المباريات أيضاً التى خضتها فى أفريقيا كانت مباراة النجم والترجي، رغم أنها كانت بعد الإفطار إلا أنها كانت قوية جداً، وكذلك مباراة أوغندا وأنجولا، وفى هذا اللقاء انتهى الشوط الأول مع آذان المغرب وتناولت موز ومياه قبل استئناف الشوط الثانى، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة كان الأمر صعباً للغاية.

Advertisements

ما هى ذكرياتك مع المباريات المحلية فى رمضان؟

ومحلياً أتذكر مباراة الزمالك والإسماعيلى والأهلى والمصري، والأهلى والاتحاد ولكن الأجواء كانت رائعة، خاصة أنها كانت عبارة عن أمسيات رمضانية رائعة واحتفالية من جانب الجماهير، أتمنى أن نعود لهذه الأجواء من جديد، كانت تنسينا صعوبة اللقاء.

هل أثر كورونا على عاداتك الرمضانية؟

كورونا بالتأكيد أثر على الكثير من العادات فى رمضان، ولعل أبرزها صلاة التراويح، كانت من أهم العادات المميزة للشهر الفضيل، وإفطار اللمة مع الأصدقاء لم نعد قادرين على تكرار تلك العادات.

من هو أكثر لاعب مشاكس واجهته فى الملعب؟

من أكثر اللاعبين المشاكسين فى الملعب ومن أكثر اللاعبين الذين كنت أحبهم أحمد عيد عبد الملك، رغم أن علاقتى به جيدة جداً ولكن كان فى كل مباراة أقودها يجب أن يحصل على إنذار أو طرد، أعتقد أنه حقق رقما قياسيا فى الحصول على الإنذارات، وفى إحدى المباريات لم يحصل على أى بطاقة، ولكن بمجرد نهاية المباراة حدثت أزمة واضطررت لإشهار الكارت الأحمر له، "قولت له ما صدقنا الماتش خلص".

ما هى أكلتك المفضلة فى رمضان؟

ورق العنب هو أكثر الأكلات التى أحبها فى شهر رمضان