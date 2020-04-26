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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 26 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها ، بيراميدز يرفض دخول دونجا فى صفقة الزمالك التبادلية، الأهلي يرفض مناقشة عروض رحيل كهربا للدوري السعودي .

بيراميدز يرفض دخول دونجا فى صفقة الزمالك التبادلية

رفض مسئولو بيراميدز رحيل نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق، للزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما فشل الطرفان فى تقريب وجهات النظر بشأن الصفقة التبادلية بين الناديين والمنتظر إتمامها فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يرفض مناقشة عروض رحيل كهربا للدوري السعودي

أعلن مسئولو النادى الأهلى رفضهم مناقشة فكرة رحيل محمود عبد المنعم كهربا، نجم هجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقيه أكثر من عرض سعودى للرحيل عن النادى، خاصة بعد تجربته الناجحة السابقة مع نادى اتحاد.

الزمالك يُرتب لصفقات الموسم الجديد بـ3 شروط قبل انتقالات الصيف

وضع مسؤولو الزمالك، بعض الاشتراطات الخاصة أمام صفقات الموسم الجديد، وذلك لترتيب كافة الأوراق قبل ضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، حيث يأتى على رأس الشروط التى وضعتها إدارة الكرة بنادى الزمالك أن يكون اختيار أى لاعب بموافقة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، وكذلك إدارة النادى.

اتحاد الكرة يخاطب الأهلي و الزمالك رسمياً للمشاركة في دوري النسائية و الصالات

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أرسل مسئولو اتحاد الكرة خطابات رسمية إلى ناديى الأهلى والزمالك من أجل المشاركة فى دورى كرة الصالات ودوري الكرة النسائية بداية من الموسم المقبل ، حيث طالبت سحر عبد الحق، عضو اللجنة للخماسية لاتحاد الكرة، بإرسال خطاب رسمى إلى القطبين الأهلى والزمالك للمشاركة فى بطولات كرة الصالات ومنحهما أحقية المشاركة مباشرة فى الدورى الممتاز دون التواجد في دوري القسم الثاني من أجل زيادة شعبية اللعبة فى حال مشاركة الناديين ، بالإضافة إلى المشاركة في دوري الكرة النسائية في ظل رغبة الاتحاد الدولي –فيفا- الاهتمام وتطوير اللعبة في معظم دول العالم وتحديدا افريقيا وهو ما تعمل عليه عبد الحق حاليا.

الأهلي يضع الرتوش النهائية لتجديد عقد مروان محسن..وخلاف حول "المدة"

يدرس مسئولو النادي الأهلي تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق لمدة ثلاثة مواسم بعدما أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بضرورة تجديد عقد مهاجم الفريق والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده رغم حالة عدم التوفيق التي يُعاني منها اللاعب في كثير من المباريات لكن فاير يرى أن مروان محسن مهاجم قوي وتحركاته مُفيدة للفريق ويصنع فرص لزملاؤه لذا لابد من بقاؤه.

الإنتاج الحربى: منح اللاعبين عقودهم كاملة حال استئناف الدورى

كشف مصدر مسئول بالإنتاج الحربى كواليس الاتفاق الذى تم بين اللاعبين وإدارة النادى بعد الأزمة المالية التى ضربت النادى بسبب أزمة كورونا، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "اتفقنا مع اللاعبين على التنازل عن نسبة 30% من عقودهم حال إلغاء بطولة الدورى العام هذا الموسم، بينما فى حال استكمال المسابقة وإقرار عودتها سيحصل اللاعبون على عقودهم كاملة دون أى تخفيض".

دخول "عش الزوجية" سبب مطالبة باهر المحمدى للإسماعيلى بتعديل عقده مالياً

جاءت مطالبة باهر المحمدى كابتن النادى الإسماعيلى لإدارة ناديه بتعديل عقده من الناحية المالية لرغبته فى دخول عش الزوجية خلال الفترة المقبلة فى ظل ضعف المقابل المادى الذى يحصل عليه وهو مليون جنيه رغم توقيعه على عقد جديد مع الدراويش مستمر لأربعة مواسم قادمة ، فضلا عن كونه اللاعب الدولى الوحيد فى صفوف الفريق الأصفر ، ويأمل باهر المحمدى فى أن تنجح مساعيه فى إقناع مسئولى الاسماعيلى فى تعديل عقده مادياً لتعويضه عن السنوات التى تقاضى فيها مبالغ قليلة رغم كونه كابتن الفريق.