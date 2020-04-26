شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نادٍ فى دوامة النسيان.. الأوليمبى أول ممثل مصرى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النادى الأوليمبى السكندرى أحد أعرق الأندية المصرية، تأسس فى 28 أغسطس 1905 تحت اسم النجمة الحمراء، أول فريق من خارج القاهرة يفوز بالدورى الممتاز، أول نادٍ مصرى يشارك فى دورى أبطال أفريقيا ووصل فى هذه البطولة للمربع الذهبى ولكنه انسحب من البطولة بسبب حرب عام 1967م.

فى عام 1915 تم تغير اسم النادى إلى نادى موظفى الحكومة، عقب تألق لاعبيه فى أولمبياد 1924 تم تغير اسم النادى إلى الأوليمبى المصرى بالإسكندرية نسبة إلى الأوليمبياد.

حصد الأوليمبى السكندرى بطولة الدورى الممتاز موسم 1966 وكأس مصر موسمين متتاليين 1932 و1933 على حساب الأهلى والزمالك بالترتيب.

أخرج الأوليمبى العديد من النجوم اللامعة، فى مقدمتهم أحمد الكاس لاعب منتخب مصر الذى أحرز 108 أهداف خلال مسيرته التى استمرت لـ 9 مواسم، وكان أحد أبرز نجوم مباراتى منتخب مصر أمام هولندا وإنجلترا فى كأس العالم 90، وأحرز لقب هداف الدورى ثلاث مرات متتالية أعوام 1991 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 – 1994.

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كما لمع ضمن صفوف الأوليمبي منصور حميدو الشهير بـ "البوري" أحد علامات الكرة بالإسكندرية وكان صاحب الفضل في إحراز الفريق بطولة الدوري الوحيدة، وإسلام الشاطر لاعب الإسماعيلي والزمالك والأهلي ومنتخب مصر السابق، وهيثم فاروق لاعب الأوليمبي والزمالك والترسانة السابق والذى خاض تجارب احترافية كبيرة بالدوري الهولندي.

وضمت القائمة أيضا كلا من عزالدين يعقوب، الهداف الأكبر في تاريخ الأوليمبي عبر تاريخه بالدوري بتسجيله 83 هدفا ومشاركته مع منتخب مصر الأول والمنتخب العسكري، وكرمه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بمنحه وسام الجمهورية فى عام 1979، ومحمود بكر ومصطفي شتا والسكران وسعيد قطب وبدوي عبد الفتاح.