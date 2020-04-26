شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد ينشر صورة بصحبة دونجا على البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عبد الله السعيد نجم بيراميدز صورة تجمعه بزميله نبيل عماد دونجا على البحر عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، وعلق عليها برمز قلب لمحبته للاعب دونجا.

من ناحية أخرى رفض مسئولو بيراميدز رحيل نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق، للزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما فشل الطرفان فى تقريب وجهات النظر بشأن الصفقة التبادلية بين الناديين والمنتظر إتمامها فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل بيراميدز أن المفاوضات بين الناديين تشهد حالياً مرحلة من التجميد، بعدما رفض مسئولو بيراميدز دخول نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق فى الصفقة، وإعلان بقاء دونجا لموسم جديد فى بيراميدز، وهو ما رفضه الزمالك فى ظل رغبته فى التعاقد مع دونجا لتدعيم خط الوسط.

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كما حددت إدارة بيراميدز سعر كل لاعب من لاعبى الفريق الذين طلبهم الزمالك تمهيدا لتحويل التعاون بين الناديين فى الصفقات من تبادلية الى عملية بيع وشراء نقدا بعد توقف مفاضوات الصفقات التبادلية.

ويرغب الزمالك فى التعاقد مع نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور وعمر جابر أو رجب بكار من بيراميدز لتدعيم الجبهة اليمنى وخط الوسط والدفاع فى الفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد.