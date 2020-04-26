شكرا لقرائتكم خبر عن فضل: ترشحي لعضوية الاهلي وارد .. وحزين من بيان السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أن ترشحه لعضوية مجلس ادارة النادى الأهلى أمر وارد خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه ابن من أبناء النادى الأهلي.

تابع فضل فى تصريحات لبرنامج اقر واعترف ويقدمه الإعلامى احمد شوبير على قناة اون تايم سبورتس ، حول إمكانية ترشحه لعضوية الاهلى او التواجد فى احد المناصب ليرد فضل بانه امر وارد.

تطرق فضل إلى أن البيان الذى اصدره النادى الاهلى عقب مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك أغضبه لانه تم توجيه اتهام له بان شريط المباراة الأصلى لم يتم الحصول عليه من الامارات وقناة ابو ظبى تحديدًا وكنت حزين لمثل هذه الاتهامات وبعد فترة تأكد صدق كلامى.

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كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الحسابات المالية الخاصة ببطولة أمم أفريقيا لم تنته بعد موضحا أن البطولة كان لها حسابات مالية معقدة مازال العمل جاريا لإنهائها مضيفا أنه يدين بالفضل للمهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لأنه وضعه على طريق العمل العام نافيا أن يكون قد تلقى تعليمات من ابوريدة وينفذها داخل عمله بالجبلاية.

وأكد عضو اللجنة الخماسية أنه تعلم الكثير من عمرو الجناينى رئيس اللجنة نظرا للخبرات الكبيرة التى يتمتع بها الأخير، موضحا أن جميع أعضاء اللجنة الخماسية لهم ثقل كبير داخل الاتحاد.

تابع محمد فضل أن صحة الإنسان هى الأهم، لكن إذا طلب عودة صناعة كرة القدم فإننا جاهزون بالملف، مضيفا: القرار سيادي، لا يمكن أن نتدخل به، أما بشأن آلية تجهيز الأندية بالتأكيد سيكون القرار جماعيا لمصلحة الجميع.