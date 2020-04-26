شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يُفكر اتحاد الكرة فى عودة الدوري رغم "جائحة" كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبقى عودة الدورى المصرى أحد أهم القضايا التى تفرض نفسها على الساحة الرياضية المصرية خلال الفترة الحالية، خاصة أن كثيراً من دول العالم بدأت تُفكر فى هذا الأمر حيث فتحت دول أوروبية كبرى ملف عودة الدورى، رغم أن "جائحة" كورونا التى اجتاحت العالم كله مازالت تحصد الضحايا يوماً بعد الآخر.

فى التقرير التالى نطرح كيفية تفكير اتحاد الكرة فى عودة الدورى المصرى وإلى التفاصيل:

س: كيف يُتابع اتحاد الكرة ملف عودة الدوري؟

ج: مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني يُجهّز حالياً سيناريوهات تحسباً لعودة النشاط الرياضى فى أى وقت.

س: من هو صاحب قرار عودة الدوري؟

ج: القرار ليس سهلاً.. فهو قرار تاريخى يتطلب استشارة الجهات السيادية فى الدولة، بجانب الاستعانة بالرأى الطبى فى هذا الأمر، ثم يأتى دور الأندية.

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س:ماذا عن جاهزية اتحاد الكرة لعودة الدوري؟

ج: محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أكد أن الجبلاية مُستعدة لاستئناف نشاط الكرة المصرية والدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد فضل، لدينا استعداد لاستئناف الموسم الحالى من مسابقة الدورى الممتاز، بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا، موضحاً أن اتحاد الكرة جاهز بملف استئناف الدورى منذ أسبوعين، قائلا، "القرار سيادي لا يمكن أن نتدخل به"، أما بشأن آلية تجهيز الأندية بالتأكيد سيكون القرار جماعيا لمصلحة الجميع.

س: كيف يفكر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرى فى مسألة عودة الدورى؟

ج: حسام الزناتى مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة تمنّى استكمال نشاط بطولة الدورى المصرى واستكمالها للنهاية، بالرغم من تأثيرها السلبى على انطلاق البطولة المقبلة بالإضافة إلى التأثير السلبى أيضاً على نظام الصعود والهبوط فى الأقسام الأدنى.

س: أين ستقام بطولة الدورى حال استئناف المسابقة؟

ج:حسب تصريحات حسام الزناتى فإن البطولة ستقام فى القاهرة، حيث علق على هذا الأمر، قائلاً، "وضعنا سيناريو عودة بطولة الدورى المصرى على أن تستضيف محافظة القاهرة مباريات البطولة بالكامل، خاصة أنها مليئة بملاعب واستادات قادرة على استضافة مباريات الدورى الممتاز".

س: ما المدة التى تحتاجها بطولة الدورى للانتهاء منها حال عودة النشاط؟

ج: تحتاج بطولة الدورى الممتاز 60 يوماً على الأقل دون توقف حتى يتمكن اتحاد الكرة من إكمال بطولة الدورى، لكن ذلك متوقف على مباريات دورى الأبطال والأجندة الدولية التى ستتغير مواعيدها بشكل كبير، فالأمور صعبة للغاية بسبب ضيق الوقت وعدد المباريات الكبير الذى يصل الى 149 مباراة وأن عدة سيناريوهات تم وضعها من أجل استكمال الدوري، وينتظر الاتحاد الضوء الأخضر من الدولة لعودة الدورى منتصف يوليو وهو الموعد المبدئى الذى حدده إتحاد الكرة لعودة المسابقة بشرط أن تقبل الأندية اللعب بعد يومين راحة فقط وخوض مباراة فى الثالث.