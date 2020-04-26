شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض إغراءات الخليج لـ طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الزمالك فكرة رحيل طارق حامد، لاعب وسط الفريق، للاحتراف فى الموسم المقبل، بعدما نما إلى علم إدارة النادى أن اللاعب يتلقى اتصالات عديدة من وكلاء يقدمون خلالها عروضا لاحتراف اللاعب فى إحدى الدوريات الخليجية الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن إدارة النادى ترفض تماما فكرة رحيل طارق حامد عن الفريق مهما كانت العروض والمغريات المقدمة له، فى ظل تألقه الشديد مع الزمالك المواسم الماضية وقيادته لتحقيق بطولات الموسمين الماضيين آخرها الكونفيدرالية والسوبر الأفريقى والسوبر المحلى وكأس مصر، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يصل للزمالك أى عروض رسمية بشأن أى لاعب، ولكن إدارة النادى اتخذت قرارا بعدم مناقشة أى عرض لطارق حامد رافضين رحيله تماما عن الفريق.

من ناحية أخرى يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على متابعة تنفيذ لاعبى الفريق للبرنامج التدريبى المكلفين به خلال شهر رمضان الجاري، لضمان تحقيق اللاعبين أكبر استفادة من البرنامج خلال فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا المنتشر.

ويحضر الجهاز المعاون تقريرا يوميا لكارتيرون عن تدريبات اللاعبين فى رمضان مرفقا به بعض الفيديوهات التى يرسلها اللاعبون للجهاز الفنى اثناء خوض التدريباتن ويقوم كارتيرون بمناقشة التقرير مع جهازه المعاون بشكل مستمر.