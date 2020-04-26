شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: الجبلاية "الحيطة المايلة" في الكرة المصرية بسبب الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ان الجبلاية هي " الحيطة المايلة" في الكرة المصرية ، متابعا في تصريحات لبرنامج اقر واعترف ويقدمه الإعلامي احمد شوبير علي قناة اون تايم سبورتس أن اتحاد الكرة ليس لديه قاعدة جماهيرية مثل الأهلي والزمالك وبالتالي هو الحيطة المائلة لانه لا يوجد من يدافع عنه.

في سياق مغاير استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على تحديد عدد المجلس فى الانتخابات المقبلة ليكون 9 مرشحين بدلًا من 11 كمًا كان فى آخر دورتين .

وتقرر أن يكون عدد المجلس الجديد 9 وهم الرئيس ونائب الرئيس و 6 رجال ومقعد للمرأة بعدما طلبت مندوبة الاتحاد الدولى أن يكون هناك مقعدين للمرأة فى حال كون المجلس الجديد من 9 أعضاء .

من ناحية أخرى، استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على وضع بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة وتطبيقه فقط على المنصب، بمعنى أنه يحق لأى شخص كان عضوا لدورتين الترشح بشرط أن يكون على منصب النائب أو الرئيس .

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كما تم الاستقرار داخل اللجنة الخماسية على أنه لا يحق للشخص الترشح على نفس المنصب الذى قضى فيه 8 سنوات حتى لو لم يترشح فى دورة جديدة بعد الـ8 سنوات .

فى شأن مختلف، وضع مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اكثر من سيناريو لعودة مسابقة الدورى العام فى ظل رفض اللجنة فكرة الغاء الدورى للموسم الجارى 2019 - 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا، لا سيما بعد قرار الاتحاد الافريقى لكرة القدم " كاف "، بتأجيل مباراة منتخب مصر امام كينيا فى تصفيات امّم افريقيا 2021 والتى كان مقررا لها يونيو المقبل، بجانب قرارات الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لحين انتهاء الموسم الحالى أيا كان موعد الانتهاء .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أنهم يضعون يوم 15 يونيو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف بطولة الدورى، على أن ينتهى فى أغسطس، خاصة أن اتحاد الكرة لا يرغب فى إلغاء الموسم الجرى.

كما يفكر اتحاد الكرة فى منح فرصة لانتهاء الموسم الجارى حتى شهر سبتمبر اذا استلزم الأمر، على ان ينطلق الموسم الجديد اواخر نفس الشهر على أن تعتبر فترة التوقف الحالية بمثابة فترة الراحة بين الموسمين، فى ظل الراحة السلبية التى يحصل عليها اللاعبون حاليا.