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هتفطر أيه يا كابتن؟.. أمير عزمى: طاجن بامية بالعكاوى وورقة لحمة وأرز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير عزمى مجاهد، مدرب الزمالك السابق والحالى لفريق نادى مصر، عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى ثالث أيام شهر رمضان الكريم. وقال أمير عزمى إنه سيتناول اليوم طاجن باميه بالعكاوى وورقة لحمة وأرز بالإضافة إلى السلطة..

ويحرص أمير عزمى على ممارسة التدريبات المنزلية فى البيت للحفاظ على لياقته البدنية واتبع تعليمات عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة فى حظر .

وقال أمير عزمى مسبقا، إنه يستغل قضاء وقته فى المنزل فى مساعدة زوجته فى المطبخ، مشيرا إلى أنه قام بعمل باستا وطعمية أشاد بها الجميع.

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على منزل والده عزمى مجاهد بصحبة أولاده وأشار أمير عزمى إلى أنه يحرص ليلا فى التوافد نظرا لتواجده معه فى نفس العمارة لكسر ملل الأولاد والالتقاء بأولاد شقيقته.

وبعد إعلان مجلس الوزراء تجديد حظر التجوال وإعلان الأندية والاتحادات تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية أبريل وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات ، وكذلك حظر التجول من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً، أصبح لأى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

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