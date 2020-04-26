شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى: دويتو عمرو جمال وباسم مرسى يذكرنى بأيامى مع متعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو زكى، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تألق عمرو جمال مع الأهلى وباسم مرسى مع الزمالك فى وقت سابق كان يذكره بالثنائية التى شكلها مع عماد متعب نجم القلعة الحمراء فى صفوف منتخب مصر لفترة طويلة.

وقال البلدوزر، فى تصريحات لبرنامج زملكاوى، "عمرو جمال مهاجم موهوب بالفطرة ولكن الإصابة عطلته كثيراً، ففى فترة تألقه مع الأهلى وتألق باسم مرسى مع الزمالك كنت أتذكر رحلتى مع عماد متعب لأن الثنائى يشبهنا كثيراً".

وأضاف عمرو زكى، "أتمنى أن يستعيد عمرو جمال مستواه الفنى والبدنى فى الفترة المقبلة وهو قادر على ذلك".

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وفى وقت سابق تحدث عماد متعب مهاجم الاهلى السابق أكثر من مرة عن عدم حزنه من الجلوس على مقاعد البدلاء فى الأهلي، لصالح عمرو جمال بسبب إيمانه بقدرات الأخير.

وقال عمرو جمال، "شعرت بخضة كبيرة عندما سمعت تلك التصريحات، متعب لعب بجوار لاعبين كبار وأقوياء جدا جدا فى الأندية والمنتخب، ورغم ذلك خصنى أنا بهذا التصريح، متعب شيء كبير جدا جدا بالنسبة لي، هو مثلى الأعلى منذ بداية مسيرتى مع الكرة وحتى الآن".

وأشار غزال الأهلى إلى أن متعب من أفضل مهاجمى الكرة المصرية عبر التاريخ، هو لاعب رائع جدا جدا ويسعدنى للغاية ما قاله عني".

وأضاف الغزال، "كنت أشعر بالحرج بالنظر فى وجه عماد متعب، عندما كنت أشارك أساسيا على حسابه".