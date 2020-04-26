برشلونة يجدد رغبته في ضم حارس مرمى أياكس

جدد نادي برشلونة الإسباني، رغبته في الحصول على خدمات الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى فريق أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأبرزت الصحافة الإسبانية اليوم الأحد، مراقبة النادي الكتالوني لوضعية اللاعب الذي يرتبط بعقد مع ناديه حتى عام 2022، مع بدء التحرك والحديث مع مسؤولي أياكس حول شروط إتمام الصفقة.

وأكدت الصحيفة، أن برشلونة سيبدأ رسمياً في التحرك الجاد وتقديم عرض رسمي لحسم الأمر بعد رحيل حارسه نيتو الذي يقوم النادي بتسويقه الآن.

وحددت إدارة النادي الهولندي قيمة 40 مليون يورو من أجل التفريط في خدمات اللاعب.

يذكر أن هولندا قد أعلنت إلغاء منافسات الدوري للعام الحالي وعدم تحديد الفريق البطل، بسبب تداعيات

مع ناديه حتى عام 2022، مع بدء التحرك والحديث مع مسؤولي أياكس حول شروط إتمام الصفقة.وأكدت الصحيفة، أن برشلونة سيبدأ رسمياً في التحرك الجاد وتقديم عرض رسمي لحسم الأمر بعد رحيل حارسه نيتو الذي يقوم النادي بتسويقه الآن.وحددت إدارة النادي الهولندي قيمة 40 مليون يورو من أجل التفريط في خدمات اللاعب.يذكر أن هولندا قد أعلنت إلغاء منافسات الدوري للعام الحالي وعدم تحديد الفريق البطل، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد

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