تونس تشدد على أندية كرة القدم بعدم التعجل في العودة للتدريبات

أخطر الاتحاد التونسي لكرة القدم، الأندية المشاركة بدوري الدرجة الأولى، بعدم التعجل في العودة إلى التدريبات الجماعية من مقرات الأندية، حتى يتم وضوح الرؤية بشكل أكبر، حول مستجدات الوضع الصحي الراهن.
وأصدر اتحاد اللعبة، اليوم الأحد بياناً رسمياً أكد فيه رفضه التام
وأضاف الاتحاد في بيانه، أن أي قرار سيتم إصداره بشأن الاستئناف سيكون بالتنسيق مع السلطات المختصة في البلاد، لأخذ كافة التدابير الوقائية اللازمة.
كان الاتحاد التونسي لكرة القدم، قد أعلن تقديمه عدة مقترحات بشأن العودة مشيراً إلى أن السيناريو الأقرب للتنفيذ هو استكمال التدريبات مطلع مايو المقبل، على أن يتم الاستئناف للمنافسات عقب شهر رمضان وعطلة عيد الفطر، لكن الأمر في النهاية متعلق بموافقة حكومة البلاد.
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