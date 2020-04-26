الهلال يؤجل التفاوض مع صالح الشهري

قررت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل تأجيل التفاوض صالح الشهري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المعار من صفوف الرائد بسبب توقف النشاط الرياضي.
وكشفت تقارير صحفية سعودية بأن إدارة الهلال قامت بالتفاوض مع الشهري لشراء الفترة المتبقية من عقده أو تجديد إعارته بناءً على طلب المدرب الرومانى رازفان لوشيسكو، لكن المفاوضاتتوقفت عقب تعليق المنافسات الدوري منذ منتصف مارس الماضي.
وأضافت التقارير أن إدارة الهلال أجلت التفاوض مع اللاعب ووكيله لحين عودة التدريبات الجماعية والمباريات. يذكر أن الشهري انتقل إلى الهلال موسم ٢٠١٨ قادما من صفوف الرائد السعودي.
قدم صالح الشهري صاحب ال ٢٦ عاما مستوياتمميزة مع الهلال خلال المباريات التي شارك فيها، وساهم في تحقيق ببطولتي دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥١ نقطة.
بينما يحتل فريق الرائد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٢ نقطة. وكانت وزارة الرياضة أعلنت تعليق النشاط الرياضي في السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا .
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