الاتحاد السعودي يشكر الاجهزه الفنية والإدارية في المنتخبات الوطنية

وجه الاتحاد السعودي لكرة القدم

برئاسة ياسر المسحل الشكر والتقدير إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الفرنسي إيرفي رينارد والمدير الفني للمنتخب الأولمبي سعد الشهري، وكافة الأجهزة الفنية والإدارية بالمنتخبات الوطنية، على مبادراتهم بتخفيض رواتبهم وذلك لمواجهة الأزمة التى تمر بها الأندية السعودية بسبب انتشار فيروس كورونا

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم

عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا :ثمن ياسر المسحل هذه المبادرة التي تأتي تضامنًا مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، والتي شملت إيقاف منافسات كرة القدم اعتبارًا من 15 مارس الماضي وحتى إشعار آخر.

كما أشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

بالمسؤولية التي تحلت بها الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والتي قدرت الموقف الراهن وكانت على مستوى الحدث في التحمل وتقدير الظروف الراهنة، معربًا عن أمنياته للمنتخبات الوطنية بالتوفيق في الاستحقاقات القادمة بعد عودة النشاط الرياضي، ومواصلة إنجازاتها التي تحققت في الفترة الأخيرة.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت تعليق النشاط الرياضي في السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا