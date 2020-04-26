الصحف الإنجليزية تُشيد بتدريبات محمد صلاح الساعة 2:40 فجرًا!

حظى هداف ليفربول “محمد صلاح” بإشادات واسعة من جمهور الكرة الإنجليزية والصحف العالمية، اليوم الأحد 26-4-2020، بعدما نشر صور من تدريباته المنزلية عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام للتواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور خوض محمد صلاح لتمارين مكثفة في الساعات الأولى من اليوم الأحد، عند الساعة 2:40 فجرًا، رغم توقف النشاط الرياضي في إنجلترا وجميع أنحاء العالم منذ منتصف الشهر الماضي.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية “مهاجم ليفربول يتدرب في المنزل بكل ما لديه من قوة رغم تعليق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز وسط وباء الفيروس التاجي. محمد صلاح صائم حاليًا، حيث بدأ شهر رمضان يوم الخميس الماضي وسيستمر حتى 23 مايو المقبل”.

وأضافت الصحيفة “صلاح واحد من العديد من المسلمين الذين ظلوا في منازلهم خلال شهر رمضان. وقام المصري برفع سلسلة من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام أظهرت استعداده للشهر الفضيل، حيث تم تصويره وهو يُزين منزله بالفوانيس التي ترمز إلى الترحيب بشهر رمضان، لكنه كذلك خاض تدريبات قوية في اليوم التالي”.

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وتابعت “تبرع صلاح مؤخرًا بآلاف الأطنان من الطعام واللحوم الطازجة لمساعدة السكان في قريته المصرية خلال جائحة فيروس كورونا، وأرسل الإمدادات إلى قريبته (نجريج) بالقرب من مدينة بسيون في شمال مصر، بالإضافة إلى توجيه نصائح مختلفة حول كيفية الحفاظ على سلامتهم”.

ونقلت صحيفة ديلي ميل قول والد محمد صلاح لصحيفة المصري اليوم “ابني يتمنى صحة وسلامة القرية، ويحث الناس على تجنب التجمعات الكبيرة”.

وبات فريق محمد صلاح على وشك التتويج بأول لقب بطولة دوري إنجليزي منذ 30 عامًا، بفضل تفويقه بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب البريميرليج قبل 9 جولات من نهاية الموسم.