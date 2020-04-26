رياضة | فضل: غالي لم يرشح لمنصب مدير المنتخب.. وأدعمه كرئيس للأهلي في المستقبل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 07:35 مساءً - انت الان تقراء خبر فضل: غالي لم يرشح لمنصب مدير المنتخب.. وأدعمه كرئيس للأهلي في المستقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فضل عضو اللجنة المكلفة برئاسة اتحاد الكرة المصري على أن حسام غالي لم يكن مرشحا للتواجد في منصب مدير الكرة في الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "أقر وأعترف" على قناة أون تايم سبورت :"حسام غالي لم يرشح مديرا لمنتخب مصر في جهاز حسام البدري".

وتابع :"تم ترشيح غالي لكي يتواجد في اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة لكنه كان قلقا من هذا المنصب وفضل الابتعاد".

Advertisements

وواصل :"غالي رأى بأنه في حاجة إلى فترة وفضل الابتعاد رغم قناعتي بأنه سيكون إضافة قوية".

وأشار :"أدعم حسام غالي في رئاسة النادي الأهلي في المستقبل بكل قوة".

وأتم حديثه :"رئيس النادي الأهلي أسمى منصب وحسام غالي يستحقه".