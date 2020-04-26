رياضة | بالأسماء.. 4 نجوم كبار مهددين عن أرسنال الميركاتو المقبل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 07:35 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. 4 نجوم كبار مهددين عن أرسنال الميركاتو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُقدم أرسنال الإنجليزي أداء متذبذب خلال الفترة الأخيرة، حتي بعد تولي المدرب الإسبانى مايكل أرتيتا المهمة خلفًا للمدرب أوناي إيمري، ولم يتقدم الفريق فى ترتيب الدوري الإنجليزي البريميرليج هذا الموسم ومن الممكن أن يفقد التأهل لبطولة أوروبية فى حال إستكمال الدوري.

ويحتل الجانرز المركز التاسع فى الدوري الإنجليزي البريميرليج برصيد 40 نقطة من 28 مباراة خاضهم الفريق قبل التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم.

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وهناك عدد من اللاعبين مرشح للخروج من أرسنال خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، ويُعد أبرزهم المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج والذى يريد برشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان التعاقد معه لتدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو القادم.

وأيضًا كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة بوروسيا دورتموند الألمانى فى التعاقد مع الظهير الشاب لأرسنال ساكا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بعدما حصل على فرصته فى اللعب تحت قيادة أرتيتا.

كما ترددت أنباء صحفية أيضًا عن رغبة فريق أتليتكو مدريد الإسبانى فى التعاقد مع المهاجم الفرنسي لأرسنال ألكسندر لاكازيت خلال الميركاتو الصيفي القادم، فى حال تعاقد أرسنال مع توماس بارتي لاعب وسط الروخي بلانكوس.