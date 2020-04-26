رياضة | محمد فضل يرد على رفضه تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 07:35 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد فضل يرد على رفضه تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري على وقوفه ضد تعيين حسام حسن كمديرا فنيا لمنتخب مصر.

وقال فضل في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "أقر وأعترف" والمذاع عبر فضائية أون تايم سبورت :"لم أقف ضد تعيين حسام حسن كمديرا فنيا لمنتخب مصر".

وتابع :"والله لم يحدث ذلك، عندما كنت محللا في القنوات الرياضية وكنت دائما ما أشيد به وأقدره كثيرا وكان مثلي الأعلى كلاعب".

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وواصل :"الكلام الذي تناقل بأنني ضد حسام حسن "عيب" لي رأيي ولا أنظر لحب أو كره".

وأردف :"لم يكن هناك على الإطلاق علاقة بيني وبينه ، أنا أحبه وأقدره وقمنا بدعوته في البطولة الإفريقية، لكننا لم نصل إليه".

وأشار :"حسام حسن رمز للكرة المصرية ويكفي بأنه تواجد في كأس العالم الأخيرة".