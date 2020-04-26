رياضة | أسرع ديليفيري في مصر.. أرقام علي معلول مع الأهلي هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 07:35 مساءً - انت الان تقراء خبر أسرع ديليفيري في مصر.. أرقام علي معلول مع الأهلي هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعد علي معلول الظهير الأيسر التونسي للنادي الأهلي أحد أبرز لاعبي الجيل الحالي فى القلعة الحمراء، بعد الأداء المميز الذى يقدمه اللاعب التونسي منذ الإنضمام للفريق عام 2016، قادمًا من فريق الصفاقسي التونسي.

وساهم معلول خلال الموسم الجاري فى صعود المارد الأحمر لنصف نهائي دوري ابطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، بعدما قاد الفريق للفوز على صن داونز الجنوب إفريقي فى دور ال 8 بهدفين فى مباراة الذهاب بمصر ثم تسبب فى هدف الاهلي الوحيد فى لقاء الإياب الذى انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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أرقام علي معلول هذا الموسم؟

شارك التونسي على معلول هذا الموسم فى 12 مباراة ببطولة الدوري المصري سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 6 أهداف، وعلى مستوي بطولة دوري أبطال إفريقيا شارك فى 7 مباريات سجل هدفين وصنع هدف.

وشارك معلول مع الأهلي حتى الآن في 121 مباراة ، استطاع أن يسجل 19 هدفاً ويصنع 35 آخرين،منذ أنضمامه عام 2016.