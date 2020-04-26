رياضة | محمد فضل يفجر مفاجأة بشان عودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 07:35 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد فضل يفجر مفاجأة بشان عودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح عضو اللجنة الخماسية محمد فضل، بأن اتحاد الكرة مستعد لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي، بعد ايقافها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت" قال محمد فضل: " نحن جاهزون لعودة مباريات الدوري منذ أسبوعين، ولكن لا أحد يعرف ماذا يحدث الأيام القادمة".

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وتابع فضلل: " إذا طلب عودة صناعة كرة القدم فإننا جاهزون بملف عودة الدوري ولكن صحة الإنسان هي الأهم لنا".

وأكد: " هذا القرار سيادي، ولا يمكن أن نتدخل به، أما بشأن تجهيز الأندية سيكون القرار جماعيا ولمصلحة جميع الفرق".

يذكر أن تم ايقاف مسابقة الدوري المصري الممتاز والنشاط الكروري في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.