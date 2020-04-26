رياضة | دي خيا يسعد جماهير مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 07:35 مساءً - انت الان تقراء خبر دي خيا يسعد جماهير مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي مفاجأة بشأن مستقبله مع الشياطين الحمر.

وقال دي خيا البالغ 29 عاما في تصريح للموقع الرسمي لناديه: "نعم، أنا أتقدم في العمر. لكن مجرد كوني جزءا من هذا الفريق هو أمر مدهش".

وأضاف: "تصوروا، 10 سنوات، إنها بمثابة الحلم. أمر رائع أن تخوض مباريات مدافعا عن ألوان هذا النادي، وبالتالي آمل في البقاء هنا لسنوات عدة".

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وجدد دي خيا عقده مع "الشياطين الحمر" في سبتمبر الماضي لأربع سنوات إضافية (حتى 2023)، وسيحتفل العام المقبل بمرور 10 سنوات على انتقاله إلى صفوف اليونايتد عندما كان بعمر العشرين عام 2011 آتيا من أتلتيكو مدريد، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 24 مليون دولار.

ووضع الحارس الدولي الإسباني من خلال هذا التجديد، حدا للتكهنات بشأن مستقبله، لاسيما الحديث المتكرر عن رغبته بالانتقال الى صفوف ريال مدريد الإسباني.

ولا يزال أليكس ستيبني الحارس الذي دافع لأطول فترة عن شباك اليونايتد، وذلك لمدة 12 عاما في الستينات والسبعينات من القرن الماضي.