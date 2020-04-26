رياضة | فرمان ناري.. دورتموند يوافق على رحيل نجمي الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 07:35 مساءً - انت الان تقراء خبر فرمان ناري.. دورتموند يوافق على رحيل نجمي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، الباب أمام رحيل اندري شورله بشكل نهائي بعد انتهاء فترة إعارته من سبارتاك موسكو الروسي.

وصنع شورله الهدف الذي سجله ماريو جوتزه لصالح المنتخب الألماني في نهائي مونديال البرازيل 2014، لكن مسيرته تدهورت منذ ذلك الحين.

وقال فاتسكه لشبكة "سكاي" اليوم الأحد "أعتقد أن كلا الطرفين يدركان أنه لن يكون وضعا سهلا ، علينا أن نجري مناقشات مفتوحة بشأن ما هو أفضل لكل الأطراف".

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تجدر الإشارة إلى أن عقد شورله /29 عاما/ ينتهي في يونيو 2021.

كما ناقش فاتسكه أيضا مستقبل ماريو جوتزه الذي مثله مثل شورله فشل في استعادة أمجاده مع الفريق.

وأشار فاتسكه "في الوقت الحالي كل شيء متوقف، في فترة ما سنواصل أيضا المحادثات مع ماريو جوتزه".