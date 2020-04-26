رياضة | محمد صلاح يطمئن الجماهير على لياقته البدنية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 07:35 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يطمئن الجماهير على لياقته البدنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي تدريباته في منزله وفقا للنظام المتبع حاليا على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر محمد صلاح اليوم الأحد، صورة ضمن خاصية "الستوري" عبر حسابه الرسمي في "انستجرام"، تظهره يؤدي أحد تمارين اللياقة البدنية في منزله.

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وأرفق "الفرعون" الصورة برقم 240، وتضاربت تعليقات المتابعين، حيث توقع البعض أن الرقم يشير إلى عدد مرات ممارسة التمرين الذي كان يؤديه، فيما توقع البعض الآخر أن الرقم عبارة عن توقيت أداء التمرين.

ونشر صلاح منذ أيام صورة تظهر عضلات بطنه مؤكدا لمتابعيه مواظبته على تمارين اللياقة البدنية والمحافظة على وزنه المثالي في فترة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز والحظر الصحي المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن صلاح سجل 20 هدفا في 40 مباراة خاضها مع "الريدز" بمختلف المسابقات هذا الموسم.