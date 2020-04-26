رياضة | أخصائي تأهيل ينضم للجهاز الطبي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 07:35 مساءً - انت الان تقراء خبر أخصائي تأهيل ينضم للجهاز الطبي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن الدكتور محمد النجار أخصائي التأهيل انضم للجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في شهر فبراير الماضي، ويمارس عمله بشكل طبيعي.

ويعمل النجار حاليا استاذًا بكلية التربية الرياضية، وسبق له العمل بقطاع الناشئين في الأهلي، كما عمل في أندية مثل إنبي وبتروجت والشرطة العراقي، وطلائع الجيش.

المصدر أضاف بأن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب في تعيين النجار صدر متأخرًا لكنه يمارس عمله منذ شهر فبراير الماضي.

والجدير بالذكر أن كرة القدم تتوقف في العالم بالوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا.