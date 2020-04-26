رياضة | بيراميدز يرفض مغريات القطبين ويتمسك بنجمه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 07:35 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يرفض مغريات القطبين ويتمسك بنجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، بخدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم، وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض مسؤولو بيراميدز، التفاوض حول رحيل نبيل عماد دونجا لاعب الوسط، سواء للبيع أو عن طريق إدخاله ضمن صفقة تبادلية.

ويعتبر اللاعب هدف رئيسي لناديي الأهلي والزمالك، لتدعيم خط وسط الفريقين، خاصةً أن اللاعب من أفضل لاعبي الدوري وأصبح ضمن قوائم المنتخب الوطني.

وكان نبيل دونجا، جدد عقده مع ناديه مؤخرًا وتم التمسك به بصورة نهائية بناءً على أوامر من المدير الفني، والذي يرغب في الحفاظ على قوامه الرئيسي.