الامارات | خفض نصف رواتب اللاعبين والمدربين في سورية

شكرا لقرائتكم خبر عن خفض نصف رواتب اللاعبين والمدربين في سورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجاز الاتحاد السوري لكرة القدم الأحد السماح للأندية بخفض رواتب المتعاقدين معها، بما يشمل اللاعبين والمدربين، بنسبة تصل الى 50 في المئة، في ظل التبعات المالية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر الاتحاد عبر صفحته على موقع فيسبوك رسالة موجهة الى اللجان الفرعية في المحافظات جاء فيها "قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم الموافقة على تخفيض التعويضات الشهرية لكافة المتعاقدين في الاندية حتى 50% من بداية شهر أبريل لعام 2020 ولغاية موعد عودة التدريبات واستئناف الدوري".

وبرر الاتحاد هذه الخطوة بـ"الظروف الطارئة التي يمر بها بلدنا" في ظل وباء "كوفيد-19"، والذي أدى "الى توقف النشاط الكروي بشكل كامل، مما أثر سلبا على الواردات المالية للأندية".

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وترك الاتحاد لإدارات الأندية "تحديد نسب التخفيض حسب الشرائح المالية للمتعاقدين"، بشرط ألا تتجاوز نصف القيمة التعاقدية الأساسية.

وأعلنت السلطات الرياضية في سوريا وقف النشاط بالكامل في مختلف المنافسات منذ منتصف مارس الماضي وحتى موعد أولي هو نهاية شهر رمضان (أواخر مايو)، وذلك ضمن سلسلة إجراءات لمكافحة تفشي الفيروس.

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