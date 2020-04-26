شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدي زكي: الأهلي والزمالك تصارعا لضمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد حمدي زكي، لاعب الإسماعيلي، إن هناك وكلاء بإمكانهم تسويق اللاعبين لدرجة ترفع أسعارهم من مليون إلى 10 ملايين، خصوصا عندما يكون هناك اسمي الأهلي والزمالك في المفاوضات.

وأضاف «زكي»، لاعب الأهلي وسموحة السابق، في تصريحات ببرنامج «60 دقيقة»، على قناة «أون تايم»: «هذا كان من الممكن أن يحدث معي، لكنني كنت قد وقعت بالفعل للأهلي».

وأوضح: «في الموسم الذي حصل الزمالك فيه على لقبي الدوري والكأس، لما كنت في المنتخب جلس معي لاعبين كبار بالفريق أمثال على جبر، وأحمد عيد عبدالملك، وحازم إمام، وباسم مرسي، وطلبوا مني الانضمام للزمالك، وقالوا إن الإدارة ترغب في الزمالك، وأن المستشار مرتضى منصور سيتحدث معي، لكنني كنت قد وقعت للأهلي، فقلت لهم إنني سأحترف في الخارج».

وتابع: «كان حمدي زكي حرب ساعتها، لو كان في وكيل دخل ما بين أهلي وزمالك، كانت الأمور اتغيرت».