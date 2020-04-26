شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: أنا أهلاوي جدًا.. لكن في اتحاد الكرة «مابشوفش ألوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، إنه أهلاوي ومحب للنادي الأهلي، لكن إدارة الجبلاية لا توجد بها ألوان.

وأضاف «فضل»، خلال تواجده ضيفا على قناة «أون تايم»: «أنا أهلاوي جدًا، وتعلمت المبادئ في البيت قبل النادي، لذلك أنا في اتحاد الكرة مابشوفش ألوان».

وتابع: «أواجه أي أحد من مسؤولي الأندية، ولا أخشى أحد، لي ملفات معينة أهتم بها، ودائما القرارت الحاسمة بتزّعل».

وأكد: «أنا مش بنحاز لأحد، وبمشي باللوائح والقوانين، لكن في كتائب إعلامية بتحرك الدنيا، عندك قناة بتخدم المصلحة بتاعتك وفي أندية بتطلع بيانات خاطئة، ومنها بيان خاص بالأهلي عن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، البيان ده كان خاطئ، لأننا أجلنا المباراة لدواعي أمنية وكان في خطاب أمني، ممكن يكون وصلهم معلومة خاطئة من أحد، لكن حينها أنا تواصلت مع مسؤولي الناديين».