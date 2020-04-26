شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقترب من التجديد للأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، جلسة مع مروان محسن، مهاجم الفريق، خلال الأسبوع المقبل لمناقشته فى بنود عقده الجديد المقرر تعديله بناء على طلب الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر.

ووفقا لمصدر داخل النادى، فإن التخطيط استقرت على تجديد عقد اللاعب لمدة ثلاث مواسم، على أن يحصل على 7 ملايين جنيه فى الموسم. وترغب اللجنة فى الانتهاء من ملف تجديد العقود للتركيز فى الملفات الأخرى التى تخص الفريق بجانب فتح ملف تطوير قطاع الناشئين وتعديل عقود المدربين بداية من الموسم المقبل.

فيما طلب فايلر من إدارة النادى التعاقد مع أخصائى تأهيل إصابات فى الموسم المقبل، للمساعدة فى تعافى المصابين وذلك بعدما شهدت الفترة الماضية تعرض العديد من اللاعبين للإصابات واشترط المدير الفنى أن يتولى ملف ترشيح أخصائى المصابين لرغبته فى تواجد عنصر يمتلك خبرة كبيرة فى هذا المجال، بينما تمسك فايلر باستمرار كل عناصر الجهاز الفنى فى الموسم الجديد ورفض فكرة استبعاد أى شخص من المجموعة التى عملت معه مؤخرا. يأتى هذا فى الوقت الذى يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى، جلسة مع فايلر خلال الأيام القليلة المقبلة لتوقيع العقود الجديدة للمدرب، بعدما توصلت الإدارة لاتفاق نهائى مع المدرب بخصوص شروطه لتجديد عقده وأبرزها زيادة راتبه بنسبة 5 % ليحصل على 130 ألف دولار بخلاف راتب باقى أعضاء الجهاز المعاون، وكذلك موافقة النادى على قيام المدرب باستقدام أسرتة للإقامة معه فى القاهرة، فضلا عن طلبه الموافقة أولا على أى صفقة جديدة يتعاقد معها النادى ويبدى رأيه قبل الدخول فى أى مفاوضات رسمية.

وأكد مصدر داخل النادى أن فايلر مستمر مع القلعة الحمراء، رغم تلقيه أكثر من عرض خارجى، سواء من الخليج أو أوروبا، لكنه فضل الاستمرار مع الأهلى. على صعيد آخر، أجرى الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، اتصالات هاتفية مع لاعبى الفريق المصابين من أجل الاطمئنان على حالتهم وبرامجهم العلاجية والتأهيلية خلال شهر رمضان، وطلب الطبيب من للاعبين الالتزام بتنفيذ تعليماته الطبية والعلاجية لحين تماثلهم تماما للشفاء، وقام الطبيب بتجهيز تقرير شامل عن حالة المصابين سعد سمير وحمدى فتحى ومحمد محمود وكريم نيدفيد، وسيقوم بتقديمه إلى رينيه فايلر الذى يحرص على متابعة كل عناصر الفريق، بينما طلب المدير الفنى من توماس بينكيل مخطط الأحمال منح اللاعبين راحة لمدة يوم لالتقاط الأنفاس وكسر حالة من الملل من أداء البرنامج التدريبى داخل المنازل وقام توماس بتحديد يوم راحة مشترك لجميع اللاعبين.