شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تفجر مفاجأة سوق الانتقالات الأوروبية: ليفربول يتخذ خطوة تجاه مبابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تواصل مع والد اللاعب كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل التوصل لاتفاق لضم اللاعب الفرنسي إلى صفوف الريدز.

وقالت الصحيفة إن المدير الفني الألماني يأمل في التوصل لاتفاق من أجل ضم اللاعب الفرنسي إلى ليفربول في انتقالات الصيف المقبل، خاصة في ظل الأخبار والتقارير التي تلمح إلى إمكانية رحيل ساديو ماني ومحمد صلاح عن الفريق والدوري الإنجليزي.

وأشارت تقارير إلى أن الصفقة قد تتكلف حوالي ٢٥٠ مليون جنيه إسترليني، ولكن هناك توقعات بتغير هذا السعر، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.

ولفتت الصحيفة إلى تصريحات كلوب بأن ليفربول في مركز ممتاز حاليًا، ومكانة جيدة للغاية، وموقف جيد يسمح للنادي أن يوقع مع أي لاعب يرغب في التعاقد معه.