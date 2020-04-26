شكرا لقرائتكم خبر عن «روبين»: فكرت في العودة من الاعتزال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم الهولندي آرين روبين، لاعب بايرن ميونخ السابق، عن تفكيره في العودة من الاعتزال بعد شعوره بافتقاده كرة القدم، فيما أوضح أنه لم يحدد بعد توجهاته المستقبلية.

وقال «روبين»، في حوار مع إذاعة بايرن ميونخ، عن شعوره بعد اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الماضي: «في البداية لم أفتقد كرة القدم على الإطلاق، ثم جاءت مرحلة شعرت فيها برغبة في اللعب مجددًا قلت لنفسي (مهلًا، ربما سأحب اللعب قليلًا مجددًا)».

وأوضح «روبين» أنه لا يزال مشجعًا للفريق البافاري منذ اعتزاله اللعب، رغم عدم تمكنه من متابعة جميع مباريات الفريق خلال الموسم الجاري وحتى توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعن حياته بعد الاعتزال، قال «روبين»: «عندما تعتزل فلا ينتظرك أحد، ولكنك تحتاج لشئ ذو قيمة يجعلك تستيقظ في الصباح، وفي حالتي أنا هذا الشئ هم أبنائي».

وكان اسم «روبين» قد ارتبط بالاتجاه إلى عالم التدريب، كما قام بقيادة تدريبات الفريق الذي يلعب له ابنه في بضعة مناسبات، إلا أن الدولي الهولندي السابق أكد أنه لم يتخذ بعد قراره فيما يتعلق بمستقبله، مشيرًا إلى أنه «لا يملك شيئًا محددًا بعد في رأسه».

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