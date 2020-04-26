شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكي: حسن شحاتة أبي الروحي.. وحسام حسن مثلي الأعلى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو زكي، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي للفراعنة، هو الأب الروحي له.
وأضاف «زكي»، في تصريحات خلال تواجده ضيفا ببرنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك: «حسن شحاتة قيمة كبيرة في تاريخ مصر».
وواصل: «لعبت تحت قيادة المعلم في فريق الشباب بمنتخب مصر والمنتخب الأول، والعلاقة بيننا كانت ممتازة»، مشيدًا بدور إسماعيل يوسف كمدرب عام في صفوف منتخب مصر للشباب حينها.
أما عن أسطورة مصر التهديفية حسام حسن، أكد عمرو زكي، أنه مثله الأعلى، مضيفا: «أعتقد أنه كذلك بالنسبة لجميع مهاجمي مصر».
وأتم حديثه مؤكداً أنه تشرف باللعب بجوار حسام حسن خلال منافسات أمم أفريقيا 2006 بقميص منتخب مصر.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
4,319
-
تعافي
1,114
-
وفيات
307
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو زكي: حسن شحاتة أبي الروحي.. وحسام حسن مثلي الأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.