شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكي: حسن شحاتة أبي الروحي.. وحسام حسن مثلي الأعلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو زكي، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي للفراعنة، هو الأب الروحي له.

وأضاف «زكي»، في تصريحات خلال تواجده ضيفا ببرنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك: «حسن شحاتة قيمة كبيرة في تاريخ مصر».

وواصل: «لعبت تحت قيادة المعلم في فريق الشباب بمنتخب مصر والمنتخب الأول، والعلاقة بيننا كانت ممتازة»، مشيدًا بدور إسماعيل يوسف كمدرب عام في صفوف منتخب مصر للشباب حينها.

أما عن أسطورة مصر التهديفية حسام حسن، أكد عمرو زكي، أنه مثله الأعلى، مضيفا: «أعتقد أنه كذلك بالنسبة لجميع مهاجمي مصر».

وأتم حديثه مؤكداً أنه تشرف باللعب بجوار حسام حسن خلال منافسات أمم أفريقيا 2006 بقميص منتخب مصر.

Advertisements