شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكي: مصطفى محمد أفضل من أحمد بلال.. وأتمنى أن يصبح أفضل مني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو زكي، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه معجب كثيراً بما يقدمه مصطفى محمد، المهاجم الشاب في صفوف الفريق الأول للزمالك ومنتخب مصر الأولمبي.

وأضاف «زكي» خلال تواجده ضيفاً ببرنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك:«مصطفى قادر على أن يكون مثلي، وأتمنى أن يكون أفضل مني».

وتابع: «المنتخب الوطني كان في حاجة للاعب مثل مصطفى محمد خلال منافسات كأس العالم روسيا 2018، مشددًا على كبر موهبة مصطفى محمد وقدرته على تحقيق إنجازات للكرة المصرية مستقبلاً.

وعن التصريحات التي أدلى بها أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق، بشأن مصطفى محمد، وأنه لن يستمر في تألقه ولن يكون قادرًا على قيادة منتخب مصر، قال عمرو زكي إن مصطفى محمد أفضل من بلال.

وأضاف: «أحمد بلال مهاجم مميز، وصاحب خبرات كثيرة، ولكن أرى أن مصطفى هو الأفضل».

وأوضح: «لا أقول هذا الكلام لأن بلال يهاجم مصطفى، ولكن هذه وجهة نظري في حالة عقد مقارنة بين الثنائي».

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