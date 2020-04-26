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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد صلاح يشارك تمارين اللياقة البدنية مع متابعيه عبر"إنستجرام" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد، صورة ضمن خاصية "الستوري" عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، تظهره يؤدي أحد تمارين اللياقة البدنية في منزله.
وأرفق "الفرعون" الصورة برقم 240، وتضاربت تعليقات المتابعين، حيث توقع البعض أن الرقم يشير إلى عدد مرات ممارسة التمرين الذي كان يؤديه، فيما توقع البعض الآخر أن الرقم عبارة عن توقيت أداء التمرين.
ونشر صلاح منذ أيام صورة تظهر عضلات بطنه مؤكدا لمتابعيه مواظبته على تمارين اللياقة البدنية والمحافظة على وزنه المثالي في فترة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز والحظر الصحي المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن صلاح سجل 20 هدفا في 40 مباراة خاضها مع "الريدز" بمختلف المسابقات هذا الموسم.
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