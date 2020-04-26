شكرا لقرائتكم شوبير يتحدث عن أزمة جوزية والحضرى.. ويختار السعيد أفضل لاعب فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلي السابق، عن أزمة البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر وعصام الحضري حارس مرمى المنتخب.

وفوجئ شوبير بضيفه مفيد فوزي في أولى حلقات برنامجه "الوش التاني" عبر إذاعة أون سبورت إف إم يباغته بالعديد من الأسئلة على الهواء، وسأل مفيد فوزي عن أزمة الحارس والمدرب البرتغالي وهل كان الحضري على حق ليرد شوبير إن جوزيه هو من كان على حق في استيائه من الحارس الذي هرب من ناديه ليحترف في سويسرا.

واختار شوبير عبد الله السعيد كأفضل لاعب فى الدورى المصرى حاليًا والذى يعد "فاكهة الدورى"، كما أشاد بمحمد الشناوى حارس مرمى الأهلي، مؤكدًا إنه من أفضل الحارس على الساحة الرياضية حاليًا.

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وكان أحمد شوبير طالب بفتح الملاعب خلال الفترة المقبلة للاعبين لخوض التدريبات مع أخذ الإجراءات الصحية الكاملة مثلما فعلت بعض الأندية حول العالم.

قائلاً: "دلوقتي العالم كله بيتعامل مع الوضع الحالي بالتعايش مع فيروس كورونا وكل التوقعات بتقول إنه هيستمر لفترة، أرى إن مفيش مشكلة لفتح الملاعب لتدريبات اللاعبين مع أخذ الإجراءات الصحية الكاملة مثلما فعلت بعض الأندية حول العالم"

وأضاف شوبير، "مستحيل عودة النشاط في شهر يونيو المقبل، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة اليوم، بمد تعليق النشاط الرياضي حتى شهر منتصف شهر مايو المقبل"، متابعاً "الأندية ستحتاج فترة إعداد ما لا يقل عن شهر، لذلك ستكون عودة الدوري في يونيو ولذلك يجب عودة اللاعبين للتدريبات بداية من اول اسبوع رمضان".