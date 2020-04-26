شكرا لقرائتكم محمد فضل: فقدت شعبيتي بسبب العمل باتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه فقد الشعبية الكبيرة التي اكتسبها بعد نجاحه في تنظيم أمم أفريقيا 2019، بعد تعيينه عضوا في الجبلاية.

وتابع فضل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أقر وأعترف مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية أون سبورت، اليوم الأحد، أن العمل العام يسلب لاعب الكرة النجومية والشعبية التي يتمتع بها، موضحا أنه عانى من ذلك بعد تعيينه عضوا في اللجنة الخماسية.

وتابع أن اتحاد الكرة هو الطرف الأضعف في منظومة الكرة المصرية.

وكان فضل قد قال في تصريحات سابقة قبل أيام، أن اتحاد الكرة مستعد لاستئناف نشاط الكرة المصرية والدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

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وقال محمد فضل فلدينا استعداد لاستئناف الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز، بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فضل: اتحاد الكرة جاهز بملف استئناف الدوري منذ أسبوعين، ولكن لا أحد يعرف ماذا يحدث غدا.

تابع محمد فضل أن صحة الإنسان هي الأهم، لكن إذا طلب عودة صناعة كرة القدم فإننا جاهزون بالملف، مضيفا: القرار سيادي، لا يمكن أن نتدخل به، أما بشأن آلية تجهيز الأندية بالتأكيد سيكون القرار جماعيا لمصلحة الجميع.