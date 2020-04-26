شكرا لقرائتكم طقوس عبد الحميد بسيونى فى رمضان: ختم القرأن والأرز المعمر على الفطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الحميد بسيونى ، نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لفريق طلائع الجيش، عن طقوسه المعتاد أن يفعلها فى شهر رمشان المبارك، سواء الدينية أو الاجتماعية أو الغذائية.

وقال عبد الحميد بسيونى لـ"الخليج 365"، إن تناول الأرز المعمر و طاجن التورلى أهم وجبة بالنسبه له على مائدة الإفطار ، فضلا عن ختم قراءة القرآن وصلاة التروايج .

وأشار عبد الحميد إلى أنه حريص على تعليق زينة المنزل و الفوانيس خاصة التى تحمل الشكل القديم ، مؤكدا على حزنه الشديد هذا العام على ظروف عدم صلاة التراويح فى المسجد .

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ويبدو أن هذا العام لكل منا طقوس لم يستطع البعض أن يقوم بها من أجل حماية وصحة المواطنين لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.