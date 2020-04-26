شكرا لقرائتكم محمد فضل: مش باخد تعليمات من ابو ريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الحسابات المالية الخاصة ببطولة أمم أفريقيا لم تنته بعد موضحا أن البطولة كان لها حسابات مالية معقدة مازال العمل عليها جاريا.

وكشف فضل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أقر وأعترف مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية أون سبورت، اليوم الأحد، أنه يدين بالفضل للمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لأنه وضعه على طريق العمل العام نافيا أن يكون قد تلقى تعليمات من ابوريدة وينفذها داخل عمله بالجبلاية.

وأكد عضو اللجنة الخماسية أنه تعلم الكثير من عمرو الجنايني رئيس اللجنة نظرا للخبرات الكبيرة التى يتمتع بها الأخير، موضحا أن جميع أعضاء اللجنة لهم ثقل كبير داخل الاتحاد.

وكان فضل قد قال في تصريحات سابقة قبل أيام، أن اتحاد الكرة مستعد لاستئناف نشاط الكرة المصرية والدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

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وقال محمد فضل فلدينا استعداد لاستئناف الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز، بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فضل: اتحاد الكرة جاهز بملف استئناف الدوري منذ أسبوعين، ولكن لا أحد يعرف ماذا يحدث غدا.

تابع محمد فضل أن صحة الإنسان هي الأهم، لكن إذا طلب عودة صناعة كرة القدم فإننا جاهزون بالملف، مضيفا: القرار سيادي، لا يمكن أن نتدخل به، أما بشأن آلية تجهيز الأندية بالتأكيد سيكون القرار جماعيا لمصلحة الجميع.