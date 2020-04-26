شكرا لقرائتكم الكورة في رمضان (3).. الأهلي يهزم الزمالك بثنائية عام 1957 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يظل شهر رمضان الكريم الذى يحل علينا كل عام مرتبطا بذكريات لحظات كروية تتوقف عندها ذاكرة محبي كرة القدم، وخصوصًا عند الإنجازات الكروية وأيضًا اللحظات المثيرة للجدل والأحلام الضائعة في عالم كرة القدم
ونحرص في ثانى أيام شهر رمضان المبارك، 2020، أن نبحث في صفحات تاريخ كرة القدم المصرية، من أجل العثور على أبرز المواجهات الكروية في شهر الصيام.
عام 1957
التقى الأهلي والزمالك لأول مرة في شهر رمضان المبارك موسم 1957-19588 ضمن مباريات الدوري الممتاز، وأقيمت المباراة تحديدا يوم، 7 أبريل عام 1957 وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، وقع عليهما السيد الضيظوي.
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