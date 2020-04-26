شكرا لقرائتكم محمد فضل: أرشح حسام غالي لرئاسة النادي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن أنه يرشح حسام غالي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق لرئاسة النادي الأهلي ويري في غالي امكانيات تؤهله لذلك.

وتابع محمد فضل في تصريحات إذاعية لبرنامج أقر واعترف مع الإعلامي أحمد شوبير، أن الأهلي يمتلك قامات كبيرة وأن غالي امتداد لهم ويتمني أن يتدرج غالي في المناصب داخل الاهلي، موضحا أن غالي كان ضمن المرشحين للتواجد في اللجنة الخماسية لكنه رفض.

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وأكد محمد فضل أن اللجنة تتمسك باستمرار مسابقة الدوري في ظل التوقف الحالي بسبب فيروس كورنا ويتمني من الاندية ان تساعدهم في القرارات التي تتخذ.

ونفي محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، الاتهامات الاتى اسندها له أحمد شوبير عن الخلاف بينه وبين الدكتور سحر عبد الحق عضوة اللجنة الخماسية بسبب طريقة توزيع تذاكر السوبر المصري، مؤكدا أن العلاقة بينه وبين سحر عبد الحق مميزة للغاية وأن الاتحاد المصري حصل على نسبته من تذاكر مباراة السوبر وتم توزيعها على الأعضاء بالتساوي وغير صحيح خلافه معها على توزيع التذاكر.