شكرا لقرائتكم محمد فضل: ترشحي في انتخابات الأهلي أمر وارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أن ترشحه لعضوية مجلس ادارة النادى الأهلى أمر وارد خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه ابن من أبناء النادى الأهلي.

تابع فضل فى تصريحات لبرنامج اقر واعترف ويقدمه الإعلامى احمد شوبير على قناة اون تايم سبورتس، حول إمكانية ترشحه لعضوية الاهلى او التواجد فى احد المناصب ليرد فضل بانه امر وارد.

تطرق فضل إلى أن البيان الذى اصدره النادى الاهلى عقب مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك أغضبه لانه تم توجيه اتهام له بان شريط المباراة الأصلى لم يتم الحصول عليه من الامارات وقناة ابو ظبى تحديدًا وكنت حزين لمثل هذه الاتهامات وبعد فترة تأكد صدق كلامى.

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الحسابات المالية الخاصة ببطولة أمم أفريقيا لم تنته بعد موضحا أن البطولة كان لها حسابات مالية معقدة مازال العمل جاريا لإنهائها، مضيفا أنه يدين بالفضل للمهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لأنه وضعه على طريق العمل العام نافيا أن يكون قد تلقى تعليمات من ابوريدة وينفذها داخل عمله بالجبلاية.

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وكان فضل قد قال في تصريحات سابقة قبل أيام، أن اتحاد الكرة مستعد لاستئناف نشاط الكرة المصرية والدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد فضل فلدينا استعداد لاستئناف الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز، بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فضل: اتحاد الكرة جاهز بملف استئناف الدوري منذ أسبوعين، ولكن لا أحد يعرف ماذا يحدث غدا.

تابع محمد فضل أن صحة الإنسان هي الأهم، لكن إذا طلب عودة صناعة كرة القدم فإننا جاهزون بالملف، مضيفا: القرار سيادي، لا يمكن أن نتدخل به، أما بشأن آلية تجهيز الأندية بالتأكيد سيكون القرار جماعيا لمصلحة الجميع.