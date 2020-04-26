شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض رحيل طارق حامد رغم إغراءات الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو الزمالك فكرة رحيل طارق حامد لاعب وسط الفريق للاحتراف في الموسم المقبل، بعدما نما إلي علم إدارة النادي أن اللاعب يتلقي اتصالات عديدة من وكلاء يقدمون خلالها عروضا لاحتراف اللاعب في احدي الدوريات الخليجية الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان إدارة النادي ترفض تماما فكرة رحيل طارق حامد عن الفريق مهما كانت العروض والمغريات المقدمة له في ظل تألقه الشديد مع الزمالك المواسم الماضية وقيادته لالفريق لتحقيق بطولات الموسمين الماضيين اخرهم الكونفيدرالية والسوبر الافريقي والسوبر المحلي وكأس مصر، مضيفا أنه حتي الآن لم يصل للزمالك ايس عروض رسمية بشأن أي لاعب ولكن إدارة النادي اتخذت قرار بعدم مناقشة أي عرض لطارق حامد رافضين رحيله تماما عن الفريق.

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من ناحية آخري يحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي متابعة تنفيذ لاعبي الفريق للبرنامج التدريبي المكلفين به خلال شهر رمضان الجاري، وذلك لضمان تحقيق اللاعبين أكبر استفادة من البرنامج خلال فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا المنتشر.

ويحضر الجهاز المعاون تقرير يوميا لكارتيرون عن تدريبات اللاعبين في رمضان مرفقا به بعض الفيديوهات التي يرسلها اللاعبون للجهاز الفني أثناء خوض التدريباتن ويقوم كارتيرون بمناقشة التقرير مع جهازه المعاون بشكل مستمر.